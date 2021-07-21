Эксперт оценил предложения «Единой России» по развитию села

Развитие сельских территорий невозможно без наличия доступного жилья, рабочих мест, образовательных учреждений, а также без развития социальной, культурной и досуговый инфраструктуры российских деревень. Решение этих вопросов должно найти отражение в народной программе «Единой России», с которой партия пойдет на выборы в Госдуму. Об этом заявил заместитель председателя нижней палаты парламента Алексей Гордеев.

«Вместе с экспертным сообществом мы должны выработать предложения в народную программу, которые позволили бы принять новую современную аграрную сельскохозяйственную политику, обеспечивающую достойную жизнь для человека, его возможность и развиваться, и вести ту или иную хозяйственную деятельность в сельских территориях», — отметил депутат.

Сегодня, когда «поддержка сельхозпроизводителей отлажена и работает», власти обязаны сосредоточиться на помощи частным фермерам, добавил первый зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.

Первое — льготное кредитование должно быть максимально доступно для большего количества небольших хозяйств. Все больше людей получает эту меру поддержки, но надо и дальше снимать ограничения: это касается и залогов, и общего количества документов, которые надо предоставлять в банки. Второе — гранты. Сейчас по отдельным видам грантов лишь один из пяти, а где-то из десяти человек получает их, — заявил Плотников.

Председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина предложила запустить национальный проект «Развитие села». В эту программу, по ее мнению, необходимо включить поддержку кооперативного движения.

«Проблема сбыта продукции фермеров и личных подсобных хозяйств должна быть решена. Мы считаем, что малые формы хозяйствования точно могут составить конкуренцию крупным производителям», — подчеркнула Оглоблина.



«Это очень положительные предложения. Я думаю, фермеры их одобрят, — оценил инициативы единороссов председатель белгородского отделения Профсоюза АПК РФ Николай Чуприна. — При этом у нас уже многое сделано для развития сельских поселений. Например, недавно был подписан закон о бесплатном подключении к газу частных домовладений».

«Жизненно важным является, на мой взгляд, вопрос о развитии кооперативного движения, — добавил Чуприна. — Фермерам, безусловно, надо объединяться, хотя это и непросто. Без объединения масштабного развития села не будет. Одному развиваться сложно, ведь нужно и технику приобретать самостоятельно, и рынки сбыта искать. Я полагаю, что гранты, льготные кредиты и другую помощь нужно предоставлять только тем фермерам, которые объединяются в кооперативы. Тем самым мы будем способствовать развитию кооперативного движения».