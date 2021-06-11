Путин подписал закон «Единой России» о бесплатном подключении к газу

Президент России Владимир Путин подписал новый закон о подключении домов граждан к газу. Таким образом, доведение газа до частных домов будет теперь бесплатным.

Источником финансирования газификации домовладений станут прежде всего «средства, полученные в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями», указано в документе.

Инициатором законопроекта о бесплатном подключении к газу выступила партия «Единая Россия». Как рассказал первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, инициатива направлена на решение задачи, поставленной президентом в послании Федеральному собранию. Путин тогда заявил, что «граждане не должны платить за подведение газа к границам земельных участков, а все затраты должны взять на себя газоснабжающие организации».