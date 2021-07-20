Эксперт: Дегтярев преодолел недоверие жителей Хабаровского края

Временно исполняющему обязанности губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву удалось преодолеть недоверие со стороны жителей региона и приобрести сторонников. Такое мнение высказала в интервью ridus.ru политолог Анна Федорова.

«Соцопросы показывают, что в течение года уровень одобрения Дегтярева существенно вырос. Значит, люди увидели, что он действительно готов бороться за интересы Хабаровского края. Хотя сначала они относились к новому руководителю с некоторым недоверием», — рассказала Федорова.

Дегтярев пришел в край в кризисное время. В Хабаровске проходили массовые митинги в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Неграмотные действия в такой ситуации могли бы привести к еще большему обострению. Но этого не произошло, поскольку Михаил Дегтярев практически сразу сумел выстроить нормальные отношения и с населением, и с управленческими элитами региона, — заключила эксперт.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин положительно оценивает работу Дегтярева на посту врио губернатора.

«Работы там много, и, конечно, Дегтярев прикладывает очень много сил для того, чтобы решать проблемы региона», — отметил Песков.

Михаил Дегтярев занял должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края 20 июля 2020 года, когда бывший глава региона Сергей Фургал был отправлен в отставку в связи с утратой доверия.

Напомним, Фургал был арестован по обвинению в организации убийств предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова. Первый был партнером Сергея Фургала по бизнесу. Со вторым он судился за производственное помещение в Хабаровске. Сандалова расстреляли после конфликта с работниками металлобазы.