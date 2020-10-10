Эксперт объяснил, почему хабаровчане устали от митингов в защиту Фургала

Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев прокомментировал инцидент, который случился сегодня в Хабаровске во время очередного митинга в защиту бывшего губернатора Сергея Фургала.

Напомним, что протестующие установили палатки у здания правительства региона, однако полицейские затем их убрали. Двадцать пять активистов были задержаны.

«Сейчас выделилась немногочисленная группа радикалов, которые готовы идти на нарушение закона, видя в этом какой-то смысл. Понятно, что установка палаток на центральной площади Хабаровска, где отдыхают люди, гуляют дети, было намеренным нарушением закона. Очевидно, это делалось с целью получить соответствующую реакцию со стороны полиции. На мой взгляд, действия радикалов не будут поддержаны хабаровчанами, уставшими от данного спектакля», — считает Григорьев.

Митинги в Хабаровске длятся на протяжении уже нескольких месяцев. И все это время политика правоохранительных органов была предельно мягкой. Полицейские ни разу не попытались разогнать протестующих. Они спокойно наблюдали за происходящим со стороны, обеспечивая безопасность участников митингов. Каких-либо результатов демонстрации не принесли. Естественно, это сказалось на численности протестных акций. Люди устали выходить на улицы с лозунгами, устали от перекрытия дорог. Сегодня протестные акции вызывают негатив со стороны подавляющей части хабаровчан, — добавил эксперт.

Напомним, президент России Владимир Путин досрочно отправил в отставку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Фургал был арестован по обвинению в организации убийств предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова. Первый был партнером Сергея Фургала по бизнесу. Со вторым он судился за производственное помещение в Хабаровске. Сандалова расстреляли после конфликта с работниками металлобазы.

Арест Фургала стал причиной массовых протестов в Хабаровске. Каждые выходные люди выходят на улицу, требуя освободить экс-губернатора.