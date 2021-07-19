найти ×
   
  • USD +0.18
    74.35
  • EUR +0.04
    87.61
СохранитьСохранено0
×

101821

Автомобиль протаранил кафе с посетителями в испанской Марбелье

Георгий Самсонов
Место аварии

Место аварии

© кадр из видео

На курорте Коста-дель-Соль в испанской Марбелье машина врезалась в уличное кафе, в котором в этот момент находилось достаточно много посетителей.

В результате пострадали по меньшей мере девять человек.

Пятеро доставлены в больницу. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

О последствиях происшествия можно судить по видео, размещенному в Сети.

Водитель, совершивший наезд на кафе, задержан. В настоящее время полиция устанавливает причины ДТП.

Место происшествия в центре города оцеплено.

Уже известно, что за рулем находился 30-летний гражданин Испании, в салоне также были его родители.

Отмечается также, что кафе расположено на улице Avenida Miguel Cano, недалеко от места, где отдыхающие начинают экскурсии по Марбелье в конных экипажах.

Ранее сообщалось, что в здание клиники в Питтсбурге, штат Пенсильвания, въехала машина. В результате три человека погибли.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Виноград, шоколад и зеленый чай признали средством против COVID-19
18029418читать позжечитаю позже
Общество
Больше ярких эмоций: психолог дал совет родителям непослушных детей
-3013638читать позжечитаю позже

главное


Экономика
Экология
Россия может лишиться 20% доходов из-за «зеленой энергетики» к 2040 году

Аналитический центр Carbon Tracker оценил потери стран-нефтедобытчиков.

108692читать позжечитаю позже

Военное дело
«У России будет явное преимущество»: в Швеции прикинули итоги войны с НАТО12 марта

Пока на помощь придут США, пройдет пара месяцев.

3114054читать позжечитаю позже