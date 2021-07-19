Автомобиль протаранил кафе с посетителями в испанской Марбелье

На курорте Коста-дель-Соль в испанской Марбелье машина врезалась в уличное кафе, в котором в этот момент находилось достаточно много посетителей.

В результате пострадали по меньшей мере девять человек.

Пятеро доставлены в больницу. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

О последствиях происшествия можно судить по видео, размещенному в Сети.

Водитель, совершивший наезд на кафе, задержан. В настоящее время полиция устанавливает причины ДТП.

Место происшествия в центре города оцеплено.

Уже известно, что за рулем находился 30-летний гражданин Испании, в салоне также были его родители.

Отмечается также, что кафе расположено на улице Avenida Miguel Cano, недалеко от места, где отдыхающие начинают экскурсии по Марбелье в конных экипажах.

Ранее сообщалось, что в здание клиники в Питтсбурге, штат Пенсильвания, въехала машина. В результате три человека погибли.

