Автомобиль протаранил кафе с посетителями в испанской Марбелье
- 19 июля 2021, 19:51
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Место аварии
На курорте Коста-дель-Соль в испанской Марбелье машина врезалась в уличное кафе, в котором в этот момент находилось достаточно много посетителей.
В результате пострадали по меньшей мере девять человек.
Пятеро доставлены в больницу. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
О последствиях происшествия можно судить по видео, размещенному в Сети.
Водитель, совершивший наезд на кафе, задержан. В настоящее время полиция устанавливает причины ДТП.
Место происшествия в центре города оцеплено.
Уже известно, что за рулем находился 30-летний гражданин Испании, в салоне также были его родители.
Отмечается также, что кафе расположено на улице Avenida Miguel Cano, недалеко от места, где отдыхающие начинают экскурсии по Марбелье в конных экипажах.
Ранее сообщалось, что в здание клиники в Питтсбурге, штат Пенсильвания, въехала машина. В результате три человека погибли.
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