В Пенсильвании автомобиль протаранил здание клиники. Есть погибшие
- 12 июня 2021, 20:44
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В здание клиники в Питтсбурге, штат Пенсильвания, въехала машина, в результате чего три человека погибли.
Несколько человек пострадали.
«Один из медиков был перевезен в местную больницу из-за легкого отравления дымом», — сообщили в департаменте общественной безопасности города.
Еще одного пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии.
По словам главы департамента, автомобиль протаранил здание на скорости 160 км/ч, после чего начался пожар.
В настоящее время на месте происшествия работают пожарные, полиция и другие экстренные службы, сообщает телеканал WPXI.
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