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В Пенсильвании автомобиль протаранил здание клиники. Есть погибшие

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© Twitter.com

© Twitter.com

В здание клиники в Питтсбурге, штат Пенсильвания, въехала машина, в результате чего три человека погибли.

Несколько человек пострадали.

«Один из медиков был перевезен в местную больницу из-за легкого отравления дымом», — сообщили в департаменте общественной безопасности города.

Еще одного пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии.

По словам главы департамента, автомобиль протаранил здание на скорости 160 км/ч, после чего начался пожар.

Место происшествия © Twitter.com

Место происшествия © Twitter.com

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные, полиция и другие экстренные службы, сообщает телеканал WPXI.

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