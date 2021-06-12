В Пенсильвании автомобиль протаранил здание клиники. Есть погибшие

В здание клиники в Питтсбурге, штат Пенсильвания, въехала машина, в результате чего три человека погибли.

Несколько человек пострадали.

«Один из медиков был перевезен в местную больницу из-за легкого отравления дымом», — сообщили в департаменте общественной безопасности города.

Еще одного пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии.

По словам главы департамента, автомобиль протаранил здание на скорости 160 км/ч, после чего начался пожар.

Место происшествия © Twitter.com

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные, полиция и другие экстренные службы, сообщает телеканал WPXI.