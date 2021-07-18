Отстраненные перед Олимпиадой российские пловцы поедут в Токио

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию по делу российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева, которые были временно отстранены от участия в Олимпийских играх из-за нарушения антидопинговых правил.

Благодаря решению суда пловцы все-таки отправятся в Токио.

«Апелляция удовлетворена, наши спортсмены Вероника Андрусенко и Александр Кудашев смогут выступить на Олимпиаде в Токио», — сообщил в интервью «РИА Новости» президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

CAS также обязал Международную федерацию плавания (FINA) выплатить российским пловцам по 1500 швейцарских франков на покрытие судебных издержек и расходов.



Андрусенко и Кудашев были временно отстранены от соревнований 14 июля. Международная федерация плавания (FINA) приняла данное решение на основании доказательств Всемирного антидопингового агентства (WADA), полученных из базы Московской антидопинговой лаборатории. Она содержит результаты проверки российских спортсменов на допинг с 2012 по 2015 год. На основании изучения этой базы WADA в 2020 году открыло 298 дел в 27 видах спорта.

Вероника Андрусенко © Станислав Красильников/ТАСС

25-летний Александр Кудашев является серебряным и бронзовым призером чемпионата мира 2013 года. Он специализируется на плавании баттерфляем. 30-летния Вероника Андрусенко — серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира 2017 и 2013 годов. Она специализируется на плавании баттерфляем и вольным стилем.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. В итоге же соревнования перенесли на год из-за пандемии COVID-19, и теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зрителей на стадионы не пустят.



Как писал ранее «Ридус», в последние дни в Токио выявляют все больше случаев заражения коронавирусной инфекцией — как среди атлетов, так и среди персонала.



Также сообщалось, что администрация отеля Akasaka Excel Hotel Tokyu в центре Токио вынуждена была принести свои извинения клиентам, оскорбленным сегрегацией в лифтах, вызванной антикоронавирусными предосторожностями перед Олимпийскими играми. У лифтов в отеле были установлены таблички «Только для японцев» и «Только для иностранцев». Представитель Akasaka Excel объяснил это необходимостью соответствовать требованиям организаторов Олимпиады, которые во избежание распространения COVID-19 настаивают на разделении гостей Игр и обычных постояльцев.