Летние Олимпийские игры пройдут в Токио без зрителей
- 08 июля 2021, 17:30
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Международный аэропорт Ханэда в Токио перед началом Олимпиады.
На соревнования, которые будут проводиться в столице Японии в рамках Олимпиады, зрителей не допустят.
Эту информацию подтвердила японский министр Тамаё Марукава, ответственная за проведение Олимпийских и Параолимпийских игр в Токио.
Пока еще не решен вопрос с допуском зрителей на соревнования в других префектурах. В настоящее время он согласовывается организаторами Игр с представителями местных властей.
Ранее агентство Kyodo сообщило, что зрителям запретят посещение олимпийских соревнований в столичном регионе Японии, куда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба. При этом не исключалась вероятность того, что зрителей допустят на соревнования, которые пройдут в центральной префектуре Сидзуока, восточной Ибараки, а также в северо-восточных префектурах Фукусима и Мияги.
Как писал ранее «Ридус», 8 июля премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил чрезвычайное положение в связи со сложной ситуацией с коронавирусом в Токио. Режим ЧС будет действовать с 12 июля по 22 августа. Жителей Токио попросят оставаться дома и смотреть Игры по телевизору. В городе закроют бары и рестораны, где подают алкоголь.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. В итоге же соревнования перенесли на год из-за пандемии COVID-19, и теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Напомним, 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.
При этом 21 июня установили лимит в десять тысяч человек на допуск местных зрителей. Кроме того, заполняемость спортивных объектов во время соревнований не должна была превышать 50%.
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