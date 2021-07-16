Генпрокуратура заблокировала сайт «Команды 29»

Сайт организации «Команда 29», которую создал для правовой помощи своим подзащитным адвокат Иван Павлов, был заблокирован Генпрокуратурой на основании требования от 15 июля.

В ведомстве считают, что через этот ресурс распространялись материалы организаций, признанных нежелательными в России.

«В пояснительной записке указывается, что на нашем сайте размещались некие материалы нежелательной организации Spole nost Svobody Informace, зарегистрированной в Чехии. Никаких материалов данной организации на нашем сайте нет», — говорится в сообщении «Команды 29» на ее странице в Facebook.

Также в посте утверждается, что «Команда 29» не взаимодействует и не сотрудничает с указанной организацией, исполняя требования действующего законодательства.

В связи с этим «Команда 29» заявила, что расценивает решение прокуратуры как акт беспрецедентного политического давления на правозащитные институты и будет обжаловать блокировку, поскольку она откровенно незаконная.

Генпрокуратура © facebook.com

Ранее в организации сообщили, что сайт «Команды 29» заблокирован по требованию Роскомнадзора.

«Команда 29» представляет собой объединение юристов, созданное адвокатом Иваном Павловым для более успешной помощи подзащитным. Название организации они объясняют статьей 29 Конституции РФ, которая гарантирует свободу мысли и слова. В настоящее время Павлов защищает экс-советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.

В отношении самого Павлова возбуждено уголовное дело по статье «Разглашение данных предварительного расследования». Адвокату вменяется передача газете «Ведомости» постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и разглашение журналистам информации об анонимном свидетеле.