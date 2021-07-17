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Во время циркового представления медведь напал на дрессировщицу

Георгий Самсонов
Цирковой медведь

Цирковой медведь

© Наталья Львова/пресс-служба Большого Московского цирка

На гастролях цирка-шапито «Арлекин» в городе Березовском Кемеровской области артисты показывали номер под названием «Ехали медведи».

Однако во время выступления медведь неожиданно проявил агрессию по отношению к дрессировщице.

Сначала он ударил ее лапой, а затем набросился на женщину, вцепился в ее ногу и повалил на манеж.

Двое мужчин-дрессировщиков несколько раз пытались утихомирить животное и с трудом оттаскивали его от артистки.

Как сообщает Mash, зрителей происходящее не особо испугало. Дрессировщиков поведение взбесившегося медведя тоже не смутило. Даже, когда он напал уже на мужчину, выступление все равно продолжилось.

Ранее было опубликовано видео, запечатлевшее нападение медведя на дрессировщика во время циркового представления в карельском Олонце.

Также сообщалось, что при подготовке к выступлению в цирке-шапито в «Реутов-парке» на Носовихинском шоссе в Московской области, медведь напал на дрессировщика и ребенка. Пострадавших госпитализировали.

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