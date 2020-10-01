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В подмосковном цирке-шапито медведь набросился на дрессировщика и ребенка

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© pexels.com

© pexels.com

При подготовке к выступлению в цирке-шапито в «Реутов-парке» на Носовихинском шоссе в Московской области, медведь напал на дрессировщика и ребенка.

Пострадавших госпитализировали.

На месте ЧП работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, медведь смог покусать и поцарапать людей, поскольку перед выступлением с него слетел намордник.

В пресс-службе прокуратуры Московской области уточнили агентству, что ребенком, на которого напал медведь, оказался 12-летний сын дрессировщика.

Как писал ridus.ru, 4 августа в сочинском поселке Дагомыс 11-летний мальчик оказался рядом с вольером, в котором частная фирма содержала двух медведей. Ребенок прошел через не закрытую на замок металлическую калитку и приблизился к, вероятно, незапертому вольеру, после чего животные набросились на него. В результате мальчик скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.

Кроме того, на видео попало нападение медведя на дрессировщика во время циркового шоу.

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