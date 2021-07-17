Увеличилось число погибших из-за наводнений на западе Германии

Число жертв наводнений на западе Германии достигло 141.

Как заявили в полиции Кобленца, только в округе Арвайлер, федеральная земля Рейнланд-Пфальц, количество погибших увеличилось до 98.

Кроме того, там пострадали 670 человек, сообщает телевизионная служба новостей Tagesschau.

Ранее появилась информация о не менее 43 погибших в земле Северный Рейн-Вестфалия.

В этих землях после сильных ливней в ночь на среду начало затапливать населенные пункты. В результате стихийного бедствия были разрушены мосты и дороги, произошел обрыв линий электропередачи.

Буйство стихии и ее последствия сняли на видео.

Также стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель посетит 18 июля зону бедствия на западе страны.

Накануне из-за разрушительных наводнений на западе Германии был объявлен режим военной катастрофы. Такое решение приняла министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. В настоящее время устранением последствий стихии занимаются около 850 военнослужащих.

Как сообщал «Ридус», более 1,3 тысячи человек пропали без вести после сильных наводнений, причиной которых стали начавшиеся 12 июля ливни.

