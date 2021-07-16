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Режим военной катастрофы введен из-за наводнений на западе Германии

Георгий Самсонов
Последствия проливных дождей на западе Германии.

Последствия проливных дождей на западе Германии.

© EPA / ТАСС

Из-за разрушительных наводнений на западе Германии объявлен режим военной катастрофы.

Такое решение приняла министр обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Как объяснил на брифинге официальный представитель военного ведомства, теперь командир подразделения будет на месте решать вопрос с предоставлением различных технических средств, включая бронированную ремонтно-эвакуационную машину, военный грузовик или генератор.

«Я полагаю, что в таких местах децентрализация очень важна, а также имеет решающее значение для успешной реализации принятых мер», — цитирует его ТАСС.

В настоящее время устранением последствий стихии занимаются около 850 военнослужащих.

Кроме того, в поисково-спасательных операциях задействованы вертолеты бундесвера, а также грузовые автомобили и катера.

Последствия наводнения в Германии © EPA/TASS

Последствия наводнения в Германии. © EPA / TASS

Отмечается, что в случае крупных ЧП военнослужащие Германии, как правило, помогают с логистикой, возводят заграждения из мешков с песком, строят временные госпитали, транспортируют раненых, устанавливают временные вышки связи, развозят воду и продукты.

По информации Die Welt, число жертв наводнения на западе страны уже достигло 103.

Ранее сообщалось, что более 1,3 тысячи человек пропали без вести после сильных наводнений, причиной которых стали начавшиеся 12 июля ливни.

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