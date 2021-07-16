В Госдуме рассказали, что станет первым шагом к отмене ЕГЭ в России

Изменения правил поступления в вузы станут первым шагом к отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России, считает зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.

Ранее стало известно, что в проекте приказа Минобрнауки РФ прописаны новые правила поступления в высшие учебные заведения.

В частности, в качестве результата вступительного испытания абитуриентам может быть засчитан наиболее высокий из результатов — по ЕГЭ, общеобразовательному вступительному испытанию, проводимому вузом, или вступительному испытанию.

В беседе с URA.RU Зайцев отметил, что во время пандемии коронавируса, когда пришлось сократить экзаменационную кампанию, оказалось, что без ЕГЭ вполне можно обойтись.

«А среди тех, кто все же его сдавал, баллы после дистанционного обучения были не ниже, чем в предыдущие годы. Разумеется, Минобрнауки отреагировали на факт, который показал неэффективность ЕГЭ», — сказал парламентарий.

ЕГЭ. © Сергей Мальгавко / ТАСС

Он также выразил убежденность в том, что система образования будет постепенно выходить из формата ЕГЭ, но при этом предупредил, что переходить резко на какой-то иной формат опасно, потому что он тоже может оказаться неэффективным.

По его словам, сейчас предлагаются несколько альтернатив ЕГЭ, по результатам проведения которых будет понятно, какая именно из них ответит требованиям современного образования. «Гибридная система, на мой взгляд, должна просуществовать минимум два года», — подчеркнул Зайцев.

Между тем первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин обратил внимание на обратную сторону медали проекта приказа Минобрнауки. «Параллельно тот же самый проект позволяет вузу устанавливать, что после среднего профессионального заведения он все равно может требовать результаты ЕГЭ. В этом смысле в приказе есть и шаг вперед, и шаг назад», — высказал свое мнение депутат в интервью изданию.

Ранее секретарь президиума центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» по вопросам просвещения и образования Александр Казаков заявил, что цели, ради которых был введен ЕГЭ, достигнуты не были, поэтому его отмена вполне оправданна. «ЕГЭ вводился, чтобы снизить уровень коррупции в вузах, а обучение сделать более доступным. Однако достигнуть этих целей не удалось. При этом уровень образования в целом снизился», — констатировал Казаков.

Напомним, депутаты Госдумы от ЛДПР внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект об отмене Единого государственного экзамена в качестве выпускного в школах и вступительного в вузах.

Согласно социологическому опросу, проведенному сервисом по поиску работы SuperJob, 68% россиян негативно относятся к ЕГЭ и считают, что его необходимо отменить. Исключительно положительно к Единому государственному экзамену относятся лишь 16% опрошенных.