В «Справедливой России» назвали отмену ЕГЭ оправданной мерой
- 08 июня 2021, 18:22
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Цели, ради которых был введен Единый государственный экзамен, достигнуты не были, поэтому отмена ЕГЭ вполне оправдана. Такое мнение высказал секретарь президиума центрального совета партии «Справедливая Россия — За Правду» по вопросам просвещения и образования Александр Казаков.
«ЕГЭ вводился, чтобы снизить уровень коррупции в вузах, а обучение сделать более доступным. Однако достигнуть этих целей не удалось. При этом уровень образования в целом снизился», — констатировал Казаков.
«Болонская система, по которой работают наши учебные заведения, — это элемент внешнего управления нашим образованием. И внешнее управление совершенно не хочет, чтобы наше молодое поколение становилось лучше и лучше. Не для того ее вводили», — добавил политик.
Сейчас дети учатся «не для того, чтобы знать предмет, а для того, чтобы сдать тесты», отметил, член Центрального совета «Справедливой России», доктор экономических наук Николай Новичков. По его мнению, подобная практика «подрывает систему образования».
В общей сложности ежегодно родителям приходится платить около 144 миллиарда рублей для того, чтобы подготовить детей к сдаче всевозможных проверочных работ и экзаменов. Уже сейчас дети и родители задают вопросы: зачем нам тот или иной предмет, если его нет в ЕГЭ и он не влияет на сдачу итоговых экзаменов? — сказал Новичков.
Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект об отмене Единого государственного экзамена в качестве выпускного в школах и вступительного в вузах.
Согласно социологическому опросу, проведенному сервисом по поиску работы SuperJob, 68% россиян негативно относятся к ЕГЭ и считают, что его необходимо отменить. Исключительно положительно к Единому государственному экзамену относятся лишь 16% опрошенных.
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