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Поисками пропавших в горах Сочи подростков занялись более 70 росгвардейцев

Георгий Самсонов
Пропавшие подростки

Пропавшие подростки

© соц. сети

К поискам двух 16-летних подростков, которые пошли в поход и в результате пропали в горах Сочи, подключились более 70 росгвардейцев.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю, юноши отправились в поход на гору Сахарная, после чего перестали выходить на связь.

В ночь на 13 июля к поиску молодых людей приступили спасательные группы, а следственное ведомство организовало проверку по факту исчезновения ребят. Полиции и спасателям помогают следователи-криминалисты.

«Кроме того, применяется беспилотный летательный аппарат Росгвардии для мониторинга местности», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее стало известно, что один из пропавших подростков — местный житель, а второй — приехал из Нижегородской области. Они планировали провести в походе всего один день и поэтому не взяли с собой палатки и спальные мешки.

Парни также решили не брать фонари и прихватили с собой небольшой запас еды на день.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава Омской области Александр Мураховский, пропавший во время охоты 7 мая, в итоге был найден живым. Он сам вышел к людям в районе села Баслы днем 10 мая.

Позже волонтер рассказал о том, как в течение трех дней Мураховский выживал в лесу.

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