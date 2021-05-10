Стало известно, как омский министр три дня выживал в лесу

Волонтер рассказал о том, как в течение трех дней выживал в лесу глава Минздрава Омской области Александр Мураховский, пропавший во время охоты 7 мая.

Как известно, днем 10 мая министр сам вышел к людям в районе села Баслы.

По словам координатора добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олега Леонова, в первые сутки своего блуждания по лесу чиновник наткнулся на вагончик, где смог поесть, погреться и переночевать.

«Человек жив, здоров, травм нет. Он был хорошо экипирован. У него была достаточно приспособленная для условий одежда», — поделился Леонов с «РЕН ТВ».

Волонтер отметил, что Мураховский не замерз и остался более-менее сухим. Во многом это и помогло ему преодолеть все это расстояние. «Он наткнулся на вагончик, и там были, что называется „бич-пакеты“, что-то удалось поесть», — добавил Леонов. В вагончике были дрова и буржуйка, уточнил он.

Переночевав в комфорте, омский министр решил продолжить движение. О том, как у него прошла вторая ночь, доброволец не рассказал.

Как отмечает телеканал, после трех суток, проведенных в лесу, чиновнику не понадобилась помощь медиков. С завтрашнего дня он уже приступит к работе, сообщили в региональном Минздраве.

Напомним, 49-летний Александр Мураховский уехал на охоту с базы в деревне Поспелово Большеуковского района и спустя какое-то время перестал выходить на связь. Первые сутки его искали знакомые, затем к поискам подключилась полиция и Росгвардия. В воскресенье в болотистой местности был найден квадроцикл Мураховского.

К поисковой операции были привлечены около 100 человек, спецтехника, вертолеты и беспилотники. В воскресенье вечером поиски были приостановлены из-за плохих погодных условий и возобновлены в понедельник утром.