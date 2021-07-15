В Сочи открыли первый в России COVID-free пляж

В четверг, 15 июля, в Сочи открылся первый в России пляж, на который допускают только тех, кто может документально подтвердить отсутствие коронавирусной инфекции.

Как рассказала заммэра города Инна Петухова, первый в стране пляж с развитой инфраструктурой, свободный от ковида, открыли для того, чтобы его посетители были полностью уверенны в своей безопасности.

«Это наш пилотный проект, который, мы рассчитываем, получит положительный отклик у туристов и местных жителей», — цитирует Петухову ТАСС.

Также своими впечатлениями от пляжа поделились туристы.

COVID-free пляж относится к территории отеля «Лазурная» в Хостинском районе Сочи, однако посещать его могут не только постояльцы этой гостиницы, которые при заселении, согласно новым правилам, предоставляют справки об отсутствии коронавируса. Он открыт для всех, кто предъявит на входе необходимые медицинские документы: сертификат о вакцинации, справку о перенесенной коронавирусной инфекции не более 6 месяцев назад или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более трех дней назад. Детям в сопровождении взрослых справки не требуются.

Отмечается, что пляж огорожен и оборудован специальными опознавательными знаками.

Ранее сообщалось, что туристы, сделавшие прививку от COVID-19 только первым компонентом препарата, смогут заселяться в отели Краснодарского края с 10 июля. Такое изменение в ранее принятое постановление внес глава региона Вениамин Кондратьев. Таким образом, для заселения в гостинице в июле туристам предлагаются предоставить три документа на выбор.