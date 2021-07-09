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Власти Краснодарского края сделали послабления привитым туристам

Георгий Самсонов
Отели

Отели

© admkrai.krasnodar.ru

Туристы, сделавшие прививку от COVID-19 только первым компонентом препарата, смогут заселяться в отели Краснодарского края с 10 июля.

Такое изменение в ранее принятое постановление внес глава региона Вениамин Кондратьев.

«Дополнение в курортные правила: заселяться в отели можно с первым компонентом вакцины или сделав прививку в течение трех дней после приезда», — уточнили в краевой администрации.

Таким образом, для заселения в гостинице в июле туристам предлагаются предоставить три документа на выбор: сертификат о перенесенном коронавирусе в течение последних шести месяцев, отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или сертификат о вакцинации первыми или обоими компонентами вакцины.

У несовершеннолетних от 15 до 18 лет потребуют либо отрицательный ПЦР-тест, либо справку о перенесенном COVID-19 в течении полугода.

Сочи © pixabay.com

Сочи © pixabay.com

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что с 1 августа отдыхающим разрешается размещение в отеле в том случае, если они сделают прививку в течение трех дней со дня заселения.

Он также сообщил, что для вакцинации придется открывать в отелях и санаториях дополнительные пункты. Сейчас таких на курортах региона насчитываются 74.

Еще в июне власти края объявили, что с 1 июля туристы старше 6 лет смогут заселиться в местные пансионаты и отели только при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации, а с 1 августа — исключительно по сертификату о вакцинации.

Столь жесткие требования удивили даже Российский союз туриндустрии и Ростуризм, которые обратились к губернатору Вениамину Кондратьеву с просьбой оставить возможность заселения туристов с отрицательными результатами ПЦР-теста и переболевших ковидом. В итоге краевым властям пришлось пойти на уступки.

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