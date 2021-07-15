Ливень затопил взлетные полосы в Шереметьево

Из-за проливного дождя в аэропорту Шереметьево произошел настоящий потоп.

Взлетные полосы покрыты толщей воды, самолеты не могут приземлиться.

В результате лайнеры перенаправляют в другие аэропорты.

При этом источник ФАН заверил, что посадка воздушных судов в таких условиях возможна.

Тем не менее рейсы Париж — Москва и Токио — Москва уже отправили в Хельсинки, борт Саранск — Москва полетел во Внуково, а самолет, следовавший из Симферополя в Москву, — в Санкт-Петербург, информирует Mash.

В трех московских аэропортах задержаны и перенаправлены в другие воздушные гавани в общей сложности 50 рейсов.

Как сообщает «РЕН ТВ», трудности возникли не только на ВПП, но и на паркинге.

Очевидцы сняли происходящее на видео.

Ранее синоптики предупредили, что 15 июля в столице и Подмосковье ожидаются кратковременные дожди с грозами, градом и сильным ветром до 17 метров в секунду.

В подмосковных Мытищах был зафиксирован смерч.

Предполагается, что дожди и грозы продолжатся в столичном регионе ближайшие два часа.

В авиационных службах сообщили ТАСС, что самолеты совершают посадку в Шереметьево в штатном режиме, несмотря на ливень и подтопление. При этом вылет нескольких рейсов был задержан.

Ранее сообщалось, что дожди прольются в Москве в выходные.

