Стало известно, когда в Москву вернутся ливни и грозы

Дожди прольются в столице в следующие выходные, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, наконец-то прошумят первые существенные мозаичные ливни и грозы.

«Крышку парникового котла все-таки сорвет в следующие выходные», — пообещал синоптик в беседе с «РИА Новости».

Он добавил, что во второй половине следующей недели кучево-дождевые облака только немного освежат воздух — к воскресенью ожидается до плюс 25−30 градусов.

Согласно его прогнозам, действие блокирующего антициклона продлится в общей сложности две недели, хотя по статистике, такие антициклоны-долгожители встречаются всего лишь в одном проценте случаев.

Жара в Москве © Антон Новодережкин/ТАСС

Тишковец отметил, что вероятность осадков вырастет в последней декаде июля, однако дожди прогнозируются кратковременные. Выпадет около половины положенной нормы, примерно 15−20 миллиметров осадков.

«Ну, а значит июль-2021 впишет себя в летопись как один из самых засушливых за последние 55 лет и может войти в пятерку или даже тройку рекордсменов», — резюмировал синоптик.

Он также предположил, что жара на большей части европейской России продлится еще неделю. Столбики термометров будут подниматься в Москве до 30−35 градусов, а 13, 15 и 16 июля столицу ждут три тепловых рекорда подряд. В результате падут прежние достижения 1936 года, когда было плюс 32,4, 1951-го — плюс 33,2 и 2010-го — плюс 33,6.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе установилась аномально жаркая погода, температура выше нормы на 7 и более градусов. «Оранжевый» уровень погодной опасности в Москве, объявленный Гидрометцентром 6 июля из-за сильной жары, продлен до вечера 10 июля.