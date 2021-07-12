Шри-Ланка смягчила условия въезда для привитых россиян

Минздрав Шри-Ланки обновил правила въезда в страну для иностранных туристов с прививкой.

В их числе оказались и россияне, привитые вакциной «Спутник V».

Как сообщает Colombo Page, отныне привитым иностранцам не потребуется проходить двухнедельный карантин по прилету.

При этом две недели все-таки придется проживать в отеле, у которого есть сертификат безопасности Safe & Secure.

«Для остальных туристов остается в силе обязательный карантин», — пишет издание.

Газета также отмечает, что туристы будут обязаны пройти тестирование на COVID-19 в первый день пребывания в стране, а повторное — на седьмой день. От тестов освободят детей до двух лет.

Примечательно, что стоимость одного ПЦР-теста составит 40 долларов, но она будет включена в стоимость проживания.

При отрицательном результате теста туристы смогут поменять отель, но для этого им нужно будет получить у администрации гостиницы выписной документ (Discharge Document).

Шри-Ланка. © Pixabay

Также обращается внимание на то, что привитые туристы могут посещать экскурсии во время отдыха и покидать территорию отеля, а непривитые должны находиться только на территории гостиницы.

По прибытии в аэропорт Шри-Ланки всем туристам необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест и оригинал справки о вакцинации, а также ее копию с заверенным переводом на английский язык.

Напомним, Шри-Ланка открылась для туристов в конце января после десятимесячного перерыва, спровоцированного пандемией коронавируса. Россия возобновила авиасообщение с этой страной 25 марта.

Однако с 11 мая власти Шри-Ланки ужесточили условия въезда для прибывающих из-за границы вне зависимости от того, есть у них прививка или нет. Всех туристов обязали проходить двухнедельный карантин.