Объявлено о возобновлении регулярных авиарейсов между РФ и шестью странами

С 1 апреля Россия возобновляет на взаимной основе регулярное пассажирское авиасообщение с Германией, Шри-Ланкой, Таджикистаном, Узбекистаном, Сирией и Венесуэлой.

Как сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом, это решение принято с учетом эпидемиологической обстановки в отдельных странах.

Решение также согласовано с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Рейс Москва-Каракас будет доступен два раза в неделю, а по одному разу в неделю — Москва-Дамаск, Москва-Ташкент, Москва-Душанбе и Москва-Коломбо.

«По согласованию с авиационными властями Германии на взаимной основе будет возобновлено регулярное авиасообщение по маршрутам Франкфурт-на-Майне — Москва — Франкфурт-на-Майне пять раз в неделю, Франкфурт-на-Майне — Санкт-Петербург — Франкфурт-на-Майне — три раза в неделю, Москва — Берлин — Москва — пять раз в неделю», — приводит kp.ru сообщение штаба.

Кроме того, было объявлено об увеличении числа регулярных рейсов между Россией и Кубой до 7 в неделю. Также стало известно, что с 1 апреля международные авиаперелеты из России будут совершаться еще из 12 городов.

Ранее сообщалось, что Сейшельские острова открыли с 25 марта свои границы для въезда туристов со всего мира, в том числе из России.

Как писал ранее ridus.ru, с 1 апреля россияне смогут посещать Кипр с туристической целью. Авиабилет из Москвы в Ларнаку и обратно будет стоить в апреле в среднем 31 тысячу рублей.