Опубликованы кадры приземления космолета с Ричардом Брэнсоном на борту

Космолет Unity-22 компании Virgin Galactic с ее основателем Ричардом Брэнсоном на борту благополучно вернулся на Землю после полета к границе атмосферы планеты.

Как и планировалось, аппарат поднялся на высоту 86 км, где шесть членов экипажа в течение нескольких минут испытали состояние невесомости.

В 11:38 по местному времени (18:38 мск) Unity-22 вновь вошел в плотные слои атмосферы и совершил посадку в космопорту в штате Нью-Мексико. В итоге полет продолжался около часа.

Ранее сообщалось, что корабль стартовал в 17:30 мск с первого частного американского космодрома Spaceport America. В 18:25 на высоте около 15 километров аппарат отстыковался от самолета-носителя, после чего на Unity-22 включился реактивный двигатель, позволивший достичь линии Кармана — высоты в 100 километров над уровнем моря.

Как писал «Ридус», первый тестовый суборбитальный полет Unity-22 был перенесен на полтора часа. Компания Virgin Galactic объяснила это решение погодными условиями, которые помешали вовремя начать подготовку.



Помимо Брэнсона в экипаж корабля входили еще пять человек: два пилота и три пассажира. Компанию 70-летнему миллиардеру составили бывшая сотрудница NASA Бет Мозес, 33-летняя уроженка Индии Сырыша Бандла и инженер Колин Беннет.

