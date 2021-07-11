Ричард Брэнсон отправился в космос на корабле компании Virgin Galactic

Корабль компании Virgin Galactic с миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту стартовал с космодрома в штате Нью-Мехико.

Сначала двухфюзеляжный самолет-носитель White Knight Two поднимет VSS Unity на высоту 15−20 километров, а затем ракетоплан должен отделиться от самолета и разогнаться на собственном двигателе до высоты в 80 км.

Там члены экипажа пробудут несколько минут в невесомости, а потом пилоты с помощью ручного управления посадят Unity в космопорте.

Приземляться он будет как планер, тормозя подвижным хвостовым оперением.

Помимо Брэнсона в экипаж корабля входят еще пять человек: два пилота и три пассажира. Компанию 70-летнему миллиардеру составили бывшая сотрудница NASA Бет Мозес, 33-летняя уроженка Индии Сырыша Бандла и инженер Колин Беннет.

Полет, продлившийся примерно два часа, завершился благополучно.

Ранее сообщалось, что первый тестовый суборбитальный полет VSS Unity был перенесен на полтора часа. Компания Virgin Galactic объяснила это решение погодными условиями, которые помешали вовремя начать подготовку.

В ноябре 2017 года основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон заявил, что он продал уже 900 билетов туристам, которые в скором времени полетят в космос. Турпоездки Брэнсон планирует осуществлять с помощью корабля SpaceShipTwo модели Unity. Предприниматель планирует, что такие полеты будут проходить каждые 10—15 минут, так как уже есть огромное количество желающих посмотреть на космос своими глазами. Но «путевка в космос» обойдется недешево: стоимость одного билета на корабль Unity — 250 тысяч долларов. Брэнсон заявил, что цена, возможно, снизится со временем.