найти ×
   
  • USD
    74.47
  • EUR
    88.14
СохранитьСохранено0
×

104148

Привитая вакциной Sinovac медсестра умерла от COVID-19

Георгий Самсонов
Sinovac.

Sinovac.

© Zuma\TASS

В Таиланде медсестра, получившая обе дозы вакцины Sinovac, скончалась от коронавируса.

Она заразилась COVID-19 во время работы с пациентами в отделении интенсивной терапии.

Вскоре у нее возникли легочные осложнения, и через пять дней после постановки диагноза женщина умерла.

«Мы знали о случаях, когда медработники, привитые двумя дозами Sinovac, заражались коронавирусной инфекцией от больных, однако до этого случая болезнь у них протекала в основном в легкой форме и никто из них не умирал от COVID-19», — приводит «РИА Новости» слова главы научно-медицинского центра изучения новых заболеваний при Чулалонгкорнском университете и таиландском Красном Кресте профессора Тхиравата Хемачутхи.

Вакцинация © Zuma\TASS

Вакцинация. © Zuma\TASS

Ранее он рассказал, что таиландские ученые провели серию экспериментов на добровольцах и в результате создали защиту от штамма коронавируса «дельта». В ходе экспериментов было установлено, что коктейль из двух доз вакцины Sinovac и одной дозы AstraZeneca способен создать достаточный иммунитет для противостояния новому штамму.

Как сообщал «Ридус», Китайский центр по контролю за распространением болезней признал невысокую эффективность отечественных вакцин от COVID-19. По официальным данным, эффективность китайского препарата компании Sinovac составляет 50,4%. Для сравнения, у российских и западных аналогов этот показатель превышает 90%.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экология
Будет ли на Земле новый ледниковый период: ученые нашли ключ к ответу
808747читать позжечитаю позже
Космос
«Это было круто»: Perseverance прислал на Землю видео своей посадки
3018415читать позжечитаю позже

главное


Животные
Общество
Женщина спасла крошку-енота, и теперь он каждый день приходит к ней в гости

Енот давно живет в дикой природе, но каждый день приходит в дом, где он вырос.

54032989читать позжечитаю позже

Животные
«Хочу всегда быть рядом»: кот заменил ребенку плюшевого мишку29 марта

Малыш оказался не против этого.

35016783читать позжечитаю позже