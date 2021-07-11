Привитая вакциной Sinovac медсестра умерла от COVID-19

В Таиланде медсестра, получившая обе дозы вакцины Sinovac, скончалась от коронавируса.

Она заразилась COVID-19 во время работы с пациентами в отделении интенсивной терапии.

Вскоре у нее возникли легочные осложнения, и через пять дней после постановки диагноза женщина умерла.

«Мы знали о случаях, когда медработники, привитые двумя дозами Sinovac, заражались коронавирусной инфекцией от больных, однако до этого случая болезнь у них протекала в основном в легкой форме и никто из них не умирал от COVID-19», — приводит «РИА Новости» слова главы научно-медицинского центра изучения новых заболеваний при Чулалонгкорнском университете и таиландском Красном Кресте профессора Тхиравата Хемачутхи.

Ранее он рассказал, что таиландские ученые провели серию экспериментов на добровольцах и в результате создали защиту от штамма коронавируса «дельта». В ходе экспериментов было установлено, что коктейль из двух доз вакцины Sinovac и одной дозы AstraZeneca способен создать достаточный иммунитет для противостояния новому штамму.

Как сообщал «Ридус», Китайский центр по контролю за распространением болезней признал невысокую эффективность отечественных вакцин от COVID-19. По официальным данным, эффективность китайского препарата компании Sinovac составляет 50,4%. Для сравнения, у российских и западных аналогов этот показатель превышает 90%.