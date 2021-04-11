«Не слишком эффективны»: в Китае дали невысокую оценку своим вакцинам

Невысокую эффективность отечественных вакцин от COVID-19 признал Китайский центр по контролю за распространением болезней.

Директор центра Гао Фу согласился с тем, что китайские вакцины «не слишком эффективны».

Он также допустил вероятность того, что в Китае будут использоваться для иммунизации вакцины разного производства, сообщает The New York Post.

По официальным данным, эффективность китайского препарата компании Sinovac составляет 50,4%. Для сравнения, у российских и западных аналогов этот показатель превышает 90%. Однако пока никакие иностранные вакцины от коронавируса не получили официального одобрения для использования в Китае.

Между тем на вакцинацию граждан КНР уже ушло десятки миллионов доз. В Пекине заявили, что к середине лета в стране планируется вакцинировать более одного миллиарда человек.

В конце прошлого года сообщалось, что вакцина производства китайской компании Sinopharm в ходе испытаний показала 79,34% эффективности.

Как писал ранее ridus.ru, Евросоюз не пускает на свой рынок российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», опасаясь ее высоких качеств. Об этом заявил директор «НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России» Александр Гинцбург.

В свою очередь бывший главный санитарный врач России, эпидемиолог Геннадий Онищенко напомнил, что у российской вакцины хорошая эффективность, а также нет «какого-то отрицательного шлейфа, например, как у AstraZeneca, от которой массово стали отказываться европейские страны».

