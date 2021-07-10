Охранник KFC избил москвича, который слишком медленно надевал маску

Инцидент с избиением посетителя произошел в заведении сети ресторанов общественного питания KFC, расположенном на Страстном бульваре.

Музыкальный продюсер Денис зашел туда, чтобы купить воды, однако на входе его остановил охранник и попросил надеть маску.

Молодой человек согласился с этим требованием, но, по мнению сотрудника заведения, надевал маску слишком медленно. Охранник в грубой форме стал торопить Дениса, обращаясь к нему на «ты». Тем не менее после небольшой словесной перепалки посетителю все-таки удалось пройти в зал.

Поскольку там не работали терминалы для заказа, посетитель отправился к выходу, но неожиданно кто-то повалил его на пол. Оказалось, что сзади на него набросился разгневанный охранник. Он принялся избивать Дениса не только руками, но и ногами.

Пострадавший рассказал в интервью Mash, что ему было нанесено не менее 50 ударов, при этом остальные сотрудники KFC молча наблюдали за происходящим.

В итоге Дениса увезли на скорой с многочисленными ушибами, после чего он написал заявление в полицию. На его обращение в ресторан ему ответили так: «Нам очень жаль, что вас не устроило наше обслуживание».

Ранее сообщалось, что в одном из московских сетевых ресторанов на Дмитровском шоссе произошло странное отравление. Посетитель-подросток случайно выпил жидкость из брошенного стакана, оказавшуюся аммиаком. PR-директор KFC по России, Центральной и Восточной Европе Ирина Гущина заявила «Ридусу», что корпорации об отравлении ничего не известно и руководство российского подразделения фирмы ведет свое расследование сообщения:

