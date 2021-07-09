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Глава МВД Литвы назвала стоимость колючего забора на границе с Белоруссией

Георгий Самсонов
Установка колючей проволоки на границе Литвы с Белоруссией

Установка колючей проволоки на границе Литвы с Белоруссией

© Instagram.com

Около 41 млн евро потребуется на строительство забора из колючей проволоки, который уже начали возводить на границе Литвы с Белоруссией.

Об этом сообщила литовский министр внутренних дел Агне Билотайте.

Она уточнила, что протяженность ограждения составит 550 километров. При этом общая протяженность границы Литвы с Белоруссией составляет 678,8 км.

«Все будет выглядеть так: устанавливаем колючий барьер и параллельно строим ограду. При строительстве ограды мы будем использовать колючий барьер, это будет двойная защита», — цитирует ее «Интерфакс».

Власти Литвы рассчитывают построить стену из колючей проволоки за несколько месяцев, чтобы взять под контроль поток нелегальных мигрантов, который в Вильнюсе рассматривают как гибридную атаку со стороны минского режима.

Установка колючей проволоки на границе Литвы с Белоруссией © Instagram.com

Установка колючей проволоки на границе Литвы с Белоруссией © Instagram.com

Глава МВД Литвы подчеркнула, что цель строительства — покрыть всю границу с Белоруссией физическим ограждением. «Первый этап — колючее ограждение. Ко второму этапу подойдем со строительством физического ограждения», — объяснила Билотайте. По ее словам, физическое ограждение будет возведено в максимально короткие сроки.

Как писал ранее «Ридус», в пятницу, 9 июля, литовские военные приступили к работам по установке ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией. В Минобороны Литвы сообщили, что колючую проволоку прокладывают для того, чтобы лучше контролировать значительно выросший поток нелегальных мигрантов из Белоруссии, который власти Литвы расценивают как месть президента Белоруссии Александра Лукашенко за санкции и поддержку оппозиционного политика Светланы Тихановской.

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