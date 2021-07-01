В ОП РФ рассказали о важности закона о «приземлении» IT-гигантов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает зарубежные IT-корпорации открывать в России свои официальные представительства или учредить юридические лица. Документ вступит в силу 1 января 2022 года.

Под действие закона попадают компании, владеющие онлайн-ресурсами, суточная аудитория которых составляет более 500 тысяч российских пользователей. Если иностранные IT- корпорации не захотят работать по новым правилам, то против них введут санкции. Речь идет о многомиллионных штрафах, замедлении трафика и запрете на размещение рекламы. В качестве крайней меры предусмотрена частичная или полная блокировка ресурса в России.

Эксперты надеются, что подписанный президентом закон, во-первых, уровняет в правах зарубежные и российские IT-компании, а во-вторых, поможет наладить эффективный диалог между иностранными онлайн-платформами и российскими госструктурами.

«Россия постоянно сталкивается с тем, что IT-гиганты не соблюдают наши законы. Мы уже не раз обсуждали, как прессуют наши СМИ, наших журналистов за их работы, за их фильмы, за их сюжеты. Блокируют, сносят, уничтожают. Сейчас чтобы привлечь компании к ответу, приходится обращаться в их офисы за рубежом. При этом такие запросы зачастую остаются без внимания. Закон о „приземлении“ иностранных компаний в российской юрисдикции — один из важнейших шагов на пути решения этой проблемы. Так же, как и целый пакет законов о запрете цензуры со стороны зарубежных интернет-платформ, саморегулировании соцсетей, удалении запрещенного контента и обработке персональных данных», — прокомментировал первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества Общественной палаты РФ Александр Малькевич в ходе круглого стола «Закон „о приземлении“ иностранных IT-компаний — выиграют все!».

Российские соцсети очень долго находились в неравных условиях с иностранными ресурсами, — добавил один из авторов закона, депутат Госдумы Антон Горелкин. — Если наши соцсети и прочие ресурсы вынуждены подчиняться всем требованиям российского законодательства, то для иностранных IT-корпораций долгое время действовал порядок добровольного подчинения. Они сами решали, платить им в России налоги или не платить, открывать им у нас свои представительства или не открывать. Даже те корпорации, которые открыли свои представительства, сделали это, по сути, формально. Их представительства, как правило, не имеют сегодня полномочий представлять интересы материнской компании в суде, они не работают с жалобами пользователей.

Зарубежные IT-корпорации вряд ли уйдут из России в ответ на новые требования, отметил директор Ассоциации коммуникационных агентств России Валентин Смоляков. Это обусловлено тем, что «в нашей стране достаточно серьезный цифровой рынок, сравнимый с рынками ведущих европейских государств».

«Надо понимать, что в 2020 году рекламный рынок России составил 473 миллиарда рублей, из которых 253 миллиарда приходится на рекламу в сегменте интернет. Наш рынок достаточно серьезный, поэтому никто с него не уйдет. Мы рассчитываем, что с принятием закона о приземлении нам будет удаваться сохранять баланс и равенство правоприменения для всех участников рынка», — заключил эксперт.

Участники круглого стола также напомнили, что «приземление» цифровых платформ — это мировая тенденция. Например, в 2020 году закон об открытии представительств IT-гигантов был принят парламентом Турции. Похожие законы также готовятся в странах ЕС в рамках масштабной реформы цифрового рынка Европы.