Названы самые эффективные меры по «приземлению» IT-гигантов в России

Россия не собирается блокировать иностранные социальные сети, однако необходимо обеспечить соблюдение онлайн-платформами законодательства РФ. Такое мнение высказал Президент Владимир Путин во время прямой линии.

«Если они работают в нашей стране, деньги приличные зарабатывают, они должны подчиняться нашим законам. Ничего особенного мы от них не требуем. Мы настаиваем лишь на том, чтобы международные платформы открывали у нас свои полноценные представительства, юрлица, с которыми можно было бы хотя бы вести диалог», — пояснил глава государства.

Он добавил, что цифровые площадки также обязаны удалять деструктивный контент, который зачастую распространяют интернет-пользователи. Кроме того, напомнил Путин, к нарушителям законных требований российских властей могут быть применены технические меры, в том числе и замедление трафика.

«Замедление трафика — далеко не единственный инструмент. В июне был принят законопроект о „приземлении“ иностранных IT- гигантов в российской юрисдикции. Этот документ позволяет отечественным регуляторам применять целый набор мер воздействия на зарубежные цифровые корпорации, чтобы заставить эти компании открыть на территории нашей страны свои представительства. Помимо замедления трафика, там также прописаны действия, направленные на существенное уменьшение прибыли IT-гигантов. Речь, в частности, идет об ограничениях, касающихся размещения рекламы. Как показал турецкий опыт, подобные меры могут быть весьма эффективными», — рассказал в интервью Ridus.ru руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов.

Государственное регулирование деятельности интернет-платформ крайне необходимо. Поскольку крупные IT-корпорации, преследующие исключительно собственные коммерческие интересы, не имеют права решать, что для общества хорошо, а что плохо, добавил первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества Общественной Палаты РФ Александр Малькевич.

От самоуправства IT-гигантов страдают не только российские СМИ, органы власти, но и обычные граждане. Россияне регулярно сталкиваются с цензурой именно со стороны зарубежных онлайн-платформ. Например, сегодня Facebook удалил мой аккаунт. Видимо, так они выражают своё отношение к моей поддержке законопроекта „о приземлении“ западных IT-компаний. Россия, конечно, не должна препятствовать работе иностранного IT-бизнеса, но при этом наша страна обязана отстаивать конституционное право граждан на свободу слова. Замедление трафика, штрафы и другие меры — это попытка достучаться до онлайн-платформ, чтобы они начали исполнять российское законодательство. Зарубежные цифровые гиганты не имеют права решать, что для людей хорошо, а что плохо. Такое право есть только у государства, — заключил Малькевич.

Ранее председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения АЮР Александр Журавлев заявил, что в России сложилась несправедливая ситуация, когда зарубежные IT-гиганты могут практически безнаказанно игнорировать требования национальных законов, а отечественные цифровые компании вынуждены работать по всем правилам, установленным государством.

«Если иностранная платформа не исполняет обязанности, ей в качестве стимулирования нужно уплатить штраф. Но эти штрафы, по сути, бумажные, юридически мы не можем вынудить их платить. Встает вопрос равноприменимости российского права. Поэтому закон о „приземлении“ зарубежных IT-корпораций в России, благодаря которому они больше не смогут пренебрегать нормами нашего законодательства, как никогда важен», — сказал Журавлев.