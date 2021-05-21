Эксперты: российскому IT-рынку нужны единые правила для всех игроков

В России сложилась несправедливая ситуация, когда зарубежные IT-гиганты могут практически безнаказанно игнорировать требования национальных законов, а отечественные цифровые компании вынуждены работать по всем правилам, установленным государством. С таким заявлением выступили участники сессии «Иностранные платформы: регулировать нельзя не регулировать, где ставить запятую?», прошедшей в рамках Российского интернет-форума (РИФ).

«Если иностранная платформа не исполняет обязанности, ей в качестве стимулирования нужно уплатить штраф. Но эти штрафы, по сути, бумажные, юридически мы не можем понудить их платить. Встает вопрос равноприменимости российского права», — рассказал председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения АЮР Александр Журавлев.

Он отметил важность внесенного в Госдуму законопроекта о так называемом приземлении иностранных IT-корпораций в российской юрисдикции. В документе обозначены меры, призванные заставить зарубежные компании открыть в РФ свои официальные представительства. Ожидается, что благодаря новому закону иностранные платформы больше не смогут пренебрегать нормами российского законодательства.

«Самое важное — не просто принять этот закон, но придумать и ввести те меры, которые будут эффективны и не ударят по нашему бизнесу. Это задача достаточно сложная, для её решения могут понадобиться технические меры. Думаю, что эти правила игры будут приняты и в будущем будут исполняться», — заключил юрист.



Россия — не единственное государство, где предпринимаются попытки ограничить влияние онлайн-ресурсов, обратила внимание директор по правовым инициативам ФРИИ Александра Орехович.

В настоящее время высокая степень влияния интернет-контента не только на реализацию интересов каждого человека, но и на формирование этих интересов, неоспорима. Интернет-платформы накапливают огромные объемы информации о человеке, на их основе имеют возможность создавать электронные профили граждан. И тут нуждаются в регулировании прежде всего возможности и пределы использования платформами таких данных, а также возможности контроля за таким использованием, — отметила Орехович.

«Мне кажется, очень важно смотреть, как цифровые рынки регулируются на других рынках и не испортит ли это регулирование положение российских компаний. Вопрос конкуренции — ключевой вопрос, который стоит перед регуляторами: все компании должны работать в рамках единого правового поля. В отсутствие конкуренции мы будем видеть ухудшение сервиса, компании будут демотивированы создавать новый продукт», — добавил руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Александр Васильев.

«Регулируя определённый вид рынка, нельзя ухудшать положение собственных. В любом случае меры должны быть вписаны в международный опыт», — подытожила директор Института проблем правового регулирования НИУ ВШЭ Анна Дупан.

