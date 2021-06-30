Путин заявил о росте безработицы в России

Уровень безработицы в России вырос с 4,6 до 6%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая во время прямой линии на обращение 51-летней Светланы Штраховой из села Абатское Тюменской области. Женщина пожаловалась главе государства на то, что уже четыре года не может устроиться на работу.



Вопрос работы — одно из самых главных направлений государственной политики. Но за время пандемии, к сожалению, подросла безработица. Перед правительством стоит задача выйти на докризисный уровень. Такая тенденция уже наметилась. Надо ее сохранить. Для это необходимо развивать экономику, чтобы все могли работать и получать достойную заработную плату, — обнадежил президент жительницу села Абатское.

Глава государства призвал губернатора Тюменской области Александра Моора разобраться в ситуации Штраховой и попытаться как-то помочь ей.