найти ×
   
  • USD
    72.72
  • EUR
    86.51
СохранитьСохранено0
×

003811

Путин заявил о росте безработицы в России

Эдуард Футурье

© kremlin.ru

Уровень безработицы в России вырос с 4,6 до 6%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая во время прямой линии на обращение 51-летней Светланы Штраховой из села Абатское Тюменской области. Женщина пожаловалась главе государства на то, что уже четыре года не может устроиться на работу.

Вопрос работы — одно из самых главных направлений государственной политики. Но за время пандемии, к сожалению, подросла безработица. Перед правительством стоит задача выйти на докризисный уровень. Такая тенденция уже наметилась. Надо ее сохранить. Для это необходимо развивать экономику, чтобы все могли работать и получать достойную заработную плату, — обнадежил президент жительницу села Абатское.

Глава государства призвал губернатора Тюменской области Александра Моора разобраться в ситуации Штраховой и попытаться как-то помочь ей.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Путешествия
«Давайте вместе»: японский миллиардер начал сбор команды для полета на Луну
0013028читать позжечитаю позже
Экология
«Деревья пошли на север»: тайга в России вытесняет тундру из-за потепления
9224769читать позжечитаю позже

главное


Юмор
«Будущий Ньютон»: как брат упал на голову котенку вместо яблока

Ждут ли его великие открытия?

10021820читать позжечитаю позже

Животные
Общество
Женщина спасла крошку-енота, и теперь он каждый день приходит к ней в гости15 июня

Енот давно живет в дикой природе, но каждый день приходит в дом, где он вырос.

45032678читать позжечитаю позже