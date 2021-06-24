Более 50% россиян положительно относятся к трехдневному голосованию

Более половины россиян, которые собираются участвовать в выборах в Госдуму, положительно относятся к трехдневному голосованию. Об этом заявил руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов.

«Когда мы говорим про трёхдневное голосование, то можно отметить, что сегодня преобладает позитивное отношение — 56% от тех, кто декларирует участие в выборах в сентябре этого года, относятся к данной возможности положительно», — сказал Мамонов.

Трехдневное голосование нравится россиянам, поскольку это, во-первых. удобно, а во-вторых, безопасно, отметил эксперт.

«Мнения о том, что было бы удобнее голосовать в течение одного дня, придерживаются лишь 34% наших респондентов», — добавил Мамонов.

Председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев в свою очередь сообщил, что у наблюдателей уже был опыт работы на многодневном голосовании.



«В нашем золотом стандарте по наблюдению за выборами учтён отдельный целый блок, посвящённый нашей независимой оценке мер безопасности для избирателей. Мы будем проверять, смотреть, если что-то не доделано в этой сфере, сразу будем связываться с избирательными комиссиями, чтобы это было исправлено», — цитирует Григорьева РАПСИ.