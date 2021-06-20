Вернувшийся в США посол Антонов отреагировал на новые санкции против России

Угрозы США ввести новые санкции в отношении российских компаний — это не тот сигнал, которого в Москве ожидали после встречи президентов двух стран в Женеве. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, вернувшийся в США 20 июня после почти трехмесячного пребывания на родине.

Дипломат назвал своей первоочередной задачей работу над реализацией тех договоренностей, которые были достигнуты 16 июня в ходе женевского саммита.

«Задача просто работать и реализовывать слова положительного характера, которые были сказаны президентами», — цитирует его газета «Известия».

В то же время он отметил, что при подобных шагах Вашингтона стабилизации отношений между странами ждать не стоит.

«Печально, что американские коллеги выбирают путь, который не ведет нас к положительному результату, на который, как я понимаю, ориентировали президенты», — приводит слова посла ФАН.

Антонов отнесся к своему возвращению в США с оптимизмом. У него уже намечены встречи, и он рассчитывает на конструктивное взаимодействие с американскими коллегами. «Задача стоит сейчас — выправлять диалог. В первую очередь надо восстанавливать подорванные диалоговые механизмы», — подчеркнул он. По его словам, российская сторона готова на конструктивный разговор, несмотря на наличие серьезных проблем в отношениях Москвы и Вашингтона.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США намерены вводить новые санкции против российских компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». Он напомнил об обещании главы Белого дома Джо Байдена каждые 90 дней применять рестрикции в отношении таких организаций.

Напомним, Россия отозвала Анатолия Антонова из Вашингтона «для консультаций» еще в начале апреля. Позже замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Антонов не вернется в США до тех пор, пока американская сторона не продемонстрирует готовность к нормализации отношений с Москвой.

