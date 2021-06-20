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Белый дом пригрозил новыми санкциями из-за «Северного потока – 2»

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Строительство «Северного потока 2» © DPA ТАСС

США намерены вводить новые санкции против российских компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он напомнил, что санкции уже введены в отношении нескольких российских компаний.

«Мы отказались от санкций только в отношении двух - гражданина Германии и швейцарской компании», — уточнил Салливан в эфире телеканала CNN.

По его словам, когда президент США Джо Байден вступил в должность, «Северный поток — 2» был завершен на 90%, и вопрос заключался только в том, будем ли мы преследовать напрямую наших европейских союзников и друзей, используя наши полномочия в плане введения санкций.

Президент США Джо Байден © Пресс-служба Белого дома

Президент США Джо Байден © Пресс-служба Белого дома

Салливан отметил, что Байден отказался от этого, но пообещал каждые 90 дней применять рестрикции в отношении российских организаций, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». «Он это делал, и будет делать дальше», — заверил помощник американского лидера.

Недавно президент России Владимир Путин заявил, что для США теперь бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока — 2», так как первая нитка трубопровода уже достроена. По его словам, Вашингтон отказался от дополнительных ограничительных мер именно по этой причине, а не из-за системных изменений в Белом доме.

В конце мая президент США Джо Байден назвал санкции против российского газопровода контрпродуктивной мерой, поскольку строительство уже не остановить.

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