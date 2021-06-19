Врачи назвали симптомы, указывающие на высокий уровень холестерина

Сигналом о повышенном уровне холестерина в крови могут быть регулярная головная боль, отдающая в затылок, и боли в руках и ногах.

Как рассказали врачи из Medicover Hospitals, ощущение дискомфорта в затылке возникает, когда холестериновые бляшки закупоривают сосуды в области головы.

Скапливание холестерина может также привести к закупорке кровеносных артерий рук и ног, из-за чего могут возникать неприятные ощущения или покалывания в этих частях тела.

Для снижения риска сердечных заболеваний и закупорки кровеносных сосудов необходимо регулярно контролировать уровень холестерина в крови, приводит Daily Express рекомендацию врачей.

анализ крови © pixabay.com

Они также обратили внимание, что, как правило, высокий уровень холестерина никак не проявляется, и пациент обнаруживает проблему, когда она уже запущена.

Ранее сообщалось, что группа исследователей из Пенсильванского университета разработала метод редактирования генома CRISPR, который может снизить уровень холестерина в крови. Эту технологию уже протестировали на подопытных обезьянах.

Кроме того, было опубликовано исследование под руководством доктора наук Памелы Рист, в котором специалисты рассказали о возможных последствиях низкого холестерина для женщин.