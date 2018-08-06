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Чем опасен низкий уровень холестерина

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  • 12 апреля 2019, 12:20
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© pixabay.com

Опубликовано новое исследование под руководством доктора наук Памелы Рист, в котором специалисты рассказали о возможных последствиях низкого холестерина для женщин.

Известно, что высокий уровень холестерина может образовывать бляшки в сосудах и мешать кровоснабжению. Поэтому медики советуют пациентам с «плохим» холестерином отказаться или свести к минимуму употребление жирных сортов мяса и молочных продуктов.

Напомним, что «плохой» холестерин — это липопротеин низкой плотности (ЛПНП). Именно он забивает сосуды, делает густой кровь и грозит образованием тромбов.

В новом исследовании специалисты выяснили, что не всегда низкий (нормальный) уровень холестерина может быть полезен для здоровья. Оказалось, что пониженный уровень липопротеидов низкой плотности может оказать противоположный эффект на женщин и привести к геморрагическому инсульту.

Как пояснили ученые, это заболевание встречается крайне редко, сложно подвергается лечению и чаще всего приводит к смерти.

Согласно ВОЗ, нормальным уровнем «плохого» холестерина считается 100 миллиграммов на децилитр, но статистика показала, что при снижении его количества ниже 70 миллиграммов, риск возникновения опасного вида инсульта возрастает почти в два раза.

Эту информацию ученые получили в ходе исследования 27 937 женщин в возрасте от 45 лет, которые дали согласие на сбор информации.

Исследование длилось 19 лет, и за это время у 137 пациенток случился инсульт. Количество липопротеидов низкой плотности большинства из них составляло менее 70 миллиграммов на децилитр. У испытуемых с 100−130 миллиграммами инсульта не произошло.

Авторы работы отмечают, что игнорировать высокий уровень холестерина нельзя, потому что он легко может засорить сосуды и привести к обычному инсульту, но и допускать низкие показатели тоже не стоит.

Это исследование поможет нас и нашим коллегам по-другому взглянуть на методы лечения своих пациентов. Самое первое, что нам предстоит сделать — это обратить внимание на сторонние факторы развития геморрагического инсульта, такие как курение и высокое давление, — заключили исследователи.
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