Кузнецова заявила о необходимости «декретных выплат» для бабушек и дедушек

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова выступила на юбилейном предвыборным съезде «Единой России» с предложением ввести «декретные выплаты» для бабушек и дедушек.

Она напомнила о сложившейся в России традиции, согласно которой бабушки и дедушки оказывают своим семьям помощь в воспитании детей.

«Почему бы их не поддержать и не предусмотреть на этот период специальные декретные выплаты для бабушек и дедушек?» — цитирует Кузнецову «РИА Новости».

По ее мнению, такая мера могла бы послужить большим подспорьем, особенно для молодых семей.

В ходе своего вступления на съезде президент РФ Владимир Путин предложил включить в федеральную часть списка кандидатов на выборах в Госдуму от «Единой России» министра обороны Сергея Шойгу, главу МИД РФ Сергея Лаврова, главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову и сопредседателя штаба ОНФ Елену Шмелеву.

Ранее Кузнецова в рамках XV Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка рассказала об основных направлениях работы института детских омбудсменов в России, также она назвала одну из важнейших проблем в стране.

