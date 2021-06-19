«Партия социальной направленности»: Путин похвалил ЕР за работу в Госдуме

Президент РФ Владимир Путин похвалил «Единую Россию» за ее работу в Госдуме. По мнению главы государства, законопроекты, которые вносятся единороссами, доказывают, что ЕР — это «партия социальной направленности».

«Также содействие „Единой России“ получают всевозможные инициативы граждан, волонтерских, экологических, правозащитных и других объединений. Партия всегда стремилась строить свою работу, опираясь на механизмы обратной связи. Это очень хорошая и важная практика», — сказал Путин, выступая на предвыборном съезде «Единой России».

Обратил внимание президент и на обновление состава партии. Путин очень доволен, что «Единая Россия» пополняет свои ряды, опираясь на тех, кто «проявил себя в деле, в живой работе».

«Такие люди готовы брать на себя ответственность. Они это продемонстрировали в период распространения коронавируса. Они всегда стремятся туда, где необходимы участие и помощь, где нужны силы конкретного человека, знание его, желание служить обществу», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что ему прекрасно известно об участии многих единороссов в волонтерской работе во время пандемии.

Штабы поддержки „Единой России“ продолжают работать, что крайне важно и сейчас, как и то, что вы привлекаете в партию таких же неравнодушных людей. Они органично вливаются в партию, становятся ее кандидатами на выборах, причем на выборах самых разных уровней. Уверен, вы обязательно продолжите такую линию, а значит, и партия будет укреплять свой авторитет, доверие людей и обретать новых сторонников, — заявил Владимир Путин.

Еще он объявил о запуске в ближайшем времени программы поддержки молодежной занятости, попросил правительство выделить 100 миллиардов рублей на развитие системы медицинской реабилитации и поблагодарил «Единую Россию» за принятие в третьем чтении законопроекта о замещении коммерческих кредитов дешевыми бюджетными.

«Каждый регион теперь сможет снизить долговую нагрузку», — заверил президент.



Владимир Путин предложил включить в федеральную часть списка кандидатов на выборах в Госдуму от «Единой России» министра обороны Сергея Шойгу, главу МИД РФ Сергея Лаврова, главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову и сопредседателя штаба ОНФ Елену Шмелеву.

«Я считаю, первая пятерка в списке должна быть именно таковой. Там есть люди, которые в политике уже давно, и люди относительно новые», — заключил Путин.

Президент напомнил, что выборы в Госдуму необходимо провести «честно и открыто», чтобы они «пользовались доверием граждан».

«С вас будет особый спрос, и это справедливо. Вы — влиятельная политическая сила, влиятельная партия, партия большинства, а значит, и отвечаете за все», — напутствовал единороссов глава государства.

