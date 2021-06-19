«Близко к рекордному»: синоптик предсказал москвичам настоящее пекло

В эти выходные пришедшая в Москву жара превысит климатическую норму на шесть-семь градусов.

С понедельника, 21 июня, отклонение от нормы составит уже восемь-девять градусов.

«Это отклонение очень редко случается, оно близко к рекордному», — сказал в беседе с «360» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он пояснил, что летом изменчивость температурного режима существенно меньше, чем зимой, когда подобное отклонение вполне допустимо. По словам синоптика, такое температурное колебание очень редко встречается летом, поскольку солнце сглаживает любые колебания температурного режима.

Вильфанд добавил, что дневные и ночные температуры будут достигать в столице не просто рекордного, а экстремально высокого уровня. Например, ночью ожидается около +20 градусов и даже выше, что считается нормальным для дня.

Начиная со следующей недели, температура будет повышаться ежедневно, отметил синоптик. В понедельник прогнозируется +31…+33, а во вторник — +33…+35.

«Вполне возможно, что это будет самая высокая за весь период наблюдений температура», — заявил Вильфанд в интервью телеканалу.

По его прогнозам, в среду и четверг температура будет колебаться в диапазоне +29…+34 градуса, а в пятницу столбик термометра покажет +30…+35.

Жара © pixabay.com

Он отметил, что явление, когда очень высокая температура держится продолжительный период, называют волной тепла. Вильфанд предупредил, что это очень опасная характеристика для жизнедеятельности человека, так как при таких высоких температурах ночью тело не успевает охладиться от зноя. «Нужно очень бережно относиться к себе, минимизировать, если это возможно, пребывание на улице, включать кондиционеры», — напомнил метеоролог.

Накануне Гидрометцентр опубликовал предупреждение об аномальной жаре в московском регионе. В соответствии с прогнозами, температура воздуха в середине дня на выходных может подняться выше 30 градусов.

Ранее об аномальной жаре в центре России в конце текущей недели предупреждал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. «Красная жара не за горами!» — написал он на своей странице в Instagram.

