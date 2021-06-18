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Названа дата полного восстановления авиасообщения с Турцией

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Турция © pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронвирусной инфекции принял решение восстановить полномасштабное авиасообщения с Турцией.

С 22 июня российские авиакомпании смогут выполнять регулярные пассажирские рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан.

Как сообщила вице-премьер и председатель оперштаба Татьяна Голикова, решение принято по результатам проверки российских специалистов, которые пришли к выводу, что масочный режим в Турции соблюдается, контроль организован, маски и санитайзеры доступны.

По ее словам, что разработана специальная анкета, которую необходимо в обязательном порядке заполнять на сайте для въезда в страну, сообщает «РЕН ТВ».

Также было решено возобновить авиасообщение с США, Италией, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Кипром и Северной Македонией, добавила Голикова.

Кроме того, Россия увеличит число авиарейсов в Австрию, Азербайджан, Армению и Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию.

В РФ смогут въезжать граждане КНР и Лихтенштейна.

Напомним, Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля. Решение было принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в этой стране.

Скептики предполагали, что авиасообщение с Турцией может быть возобновлено не раньше середины июля — августа, а может, даже в сентябре.

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