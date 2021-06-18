Названа дата полного восстановления авиасообщения с Турцией
- 18 июня 2021, 19:21
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронвирусной инфекции принял решение восстановить полномасштабное авиасообщения с Турцией.
С 22 июня российские авиакомпании смогут выполнять регулярные пассажирские рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан.
Как сообщила вице-премьер и председатель оперштаба Татьяна Голикова, решение принято по результатам проверки российских специалистов, которые пришли к выводу, что масочный режим в Турции соблюдается, контроль организован, маски и санитайзеры доступны.
По ее словам, что разработана специальная анкета, которую необходимо в обязательном порядке заполнять на сайте для въезда в страну, сообщает «РЕН ТВ».
Также было решено возобновить авиасообщение с США, Италией, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Кипром и Северной Македонией, добавила Голикова.
Кроме того, Россия увеличит число авиарейсов в Австрию, Азербайджан, Армению и Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию.
В РФ смогут въезжать граждане КНР и Лихтенштейна.
Напомним, Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля. Решение было принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в этой стране.
Скептики предполагали, что авиасообщение с Турцией может быть возобновлено не раньше середины июля — августа, а может, даже в сентябре.
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