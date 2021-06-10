Названа сумма задолженности перед россиянами за несостоявшиеся туры

За нереализованные турпоездки россиянам задолжали 44 миллиарда рублей, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, ощутимым ударом для туристов и туроператорского сообщества стало ограничение авиасообщения с Турцией в апреле 2021 года в связи с ухудшением эпидемической ситуации в этой стране.

Ломидзе отметила, что это привело к увеличению до 44 миллиардов рублей совокупного объема обязательств перед туристами, накопленного с 2020 года.

«Около 1,3 миллиона человек не могут реализовать свой отдых по причинам, не зависящим ни от них, ни от туриндустрии», — заявила она в интервью «РИА Новости».

Глава АТОР добавила, что, хотя россиянам разрешены турпоездки в 21 страну, только на 11 из них существует относительно массовый спрос. В то же время на этих направлениях сохраняется ограничение по количеству перевозок — менее 10% от объемов 2019 года.

Между тем ряд стран, пользующиеся массовым спросом у россиян, уже заявили о готовности принимать туристов из РФ без обязательного карантина по приезде.

«В числе требований к туристам, въезжающим из России, — отрицательный тест ПЦР, наличие антител к COVID-19 или подтверждение вакцинации. Такие условия для въезда россиян уже объявили Кипр, Греция, Турция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория, Тунис», — уточнила Ломидзе в беседе с агентством.

При этом, по ее словам, сотни тысяч граждан РФ будут лишены морского отдыха уже второй год, поскольку российские курорты не смогут вместить всех желающих этим летом.

Ломидзе считает, что официальное возобновление туристических перевозок как минимум по тем направлениям, которые готовы принимать россиян, даст людям возможность отдохнуть на море в этом сезоне и снизит градус недовольства.

Накануне АТОР направила письмо в адрес вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с просьбой рассмотреть предложения по безопасному восстановлению международного выездного туризма в России.

Ранее стало известно, что с 31 мая Россия внесена Минздравом Израиля в «красный список» стран, выезд в которые гражданам еврейского государства запрещен из-за ситуации с коронавирусом. Посещать Израиль с туристическими целями могут немногочисленные (до 30 человек) группы из стран, входящих в «зеленый список».