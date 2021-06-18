В России разработан тест для выявления мутаций коронавируса

С целью выявления четырех наиболее значимых мутаций COVID-19 специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали тест.

Его регистрация в Росздравнадзоре ожидается в начале июля. Сейчас для этого готовят необходимые документы.

«В настоящее время в ФГБУ ЦСП ФМБА России разработаны новая методика и набор реагентов для выявления четырех наиболее эпидемически значимых линий вируса SARS-CoV-2: альфа- („британской“, B.1.1.7), бета- („южноафриканской“, B.1.351), гамма- („бразильской“, P.1) и дельта- („индийской“, B.1.617.2) вариантов», — приводятся на сайте ведомства слова заместителя генерального директора по научно-производственной деятельности Германа Шипулина.

Как сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова, специалистам удалось расшифровать генетические последовательности 4452 изолятов вируса, в результате чего в них нашли свыше 16 тысяч мутаций.

Вероника Скворцова © Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Новые линии вируса SARS-CoV-2, которые характеризуются повышенной способностью передаваться от человека к человеку, были обнаружены в России в начале 2021 года. По словам Скворцовой, данные обстоятельства подтолкнули ученых к разработке тест-системы для определения разных вариантов коронавируса — британского, южноафриканского, бразильского и других.

Она также отметила, что особого внимания заслуживает индийский штамм, впервые обнаруженный в РФ в апреле 2021 года. В конце мая его доля среди других составила 25%, а к 16 июня — уже 87%.

«Наши ученые работают над созданием универсальных противовирусных и вакцинных препаратов, обеспечивающих защиту против различных линий SARS-CoV-2», — цитирует Скворцову «РЕН ТВ».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что мутировавший индийский штамм был обнаружен у 89,3% заболевших коронавирусом жителей столицы.

