Собянин назвал штамм COVID-19, выявленный почти у 90% заболевших москвичей

Мутировавший индийский штамм был обнаружен почти у 90% заболевших коронавирусом жителей столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Последние данные, которые мы получили: 89,3% заболели коронавирусом мутированным, так называемая „дельта“ — это индийский штамм», — приводит «РЕН ТВ» его слова, сказанные в интервью Первому каналу.

Собянин отметил, что для противодействия индийскому штамму иммунитет человека должен насчитывать вдвое больше антител, чем к уханьскому вирусу.

Он добавил, что городским службам приходится заново проходить «эту историю с коронавирусом».

Мэр информировал, что полный курс вакцинации прошли около 1,5 миллионов москвичей, а уровень популяционного иммунитета к SARS-CoV-2 составляет около 25%, пишет ФАН.

Вакцинация. © Михаил Салтыков/коллаж/Ridus.ru

Ранее Собянин рассказал о повторной вакцинации от коронавируса и пояснил, что у некоторых людей, сделавших прививку, начали пропадать антитела.

Кроме того, в связи с резко ухудшившейся эпидемической обстановкой в Москве градоначальник продлил дополнительные ограничительные меры в столице до 29 июня включительно. В городе запрещены мероприятия с численностью более тысячи человек, приостанавливается работа танцполов и фан-зон для болельщиков. При этом театры и кинотеатры продолжат работать.