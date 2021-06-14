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Британский премьер назвал дату отмены ограничений из-за COVID-19

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Борис Джонсон © Leon Neal / PA / ТАСС

Борис Джонсон © Leon Neal / PA / ТАСС

Ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса, будут сняты 19 июля, объявил в понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Ранее предполагалось, что это произойдет 21 июня.

«Мы отложим шаг 4 (окончательное снятие ограничений) до 19 июля», — сказал британский премьер на пресс-конференции в Лондоне.

По его словам, теперь планируется, что к этой дате все взрослое население страны получит первую дозы вакцины.

Как отмечает ТАСС, главной причиной для отсрочки отмены ограничений стал стремительный рост числа новых случаев заражения индийским штаммом коронавируса, который еще называют «дельта-вариантом».

Коронавирус © pixabay.com

Коронавирус © pixabay.com

На данный момент этот штамм, отличающийся повышенной заразностью, стал в Великобритании доминирующим и выявляется у 91% инфицированных.

Британские медики даже призвали на помощь американских коллег, чтобы активизировать усилия по борьбе с пандемией.

Ранее «Ридус» писал о том, что индийский штамм коронавируса оказался не только заразнее других, но и стал приводить к таким тяжелым последствиям, как гангрена.

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