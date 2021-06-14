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Протасевич не вспомнил фамилию российского олигарха, финансировавшего NEXTA

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кадр из видео

кадр из видео

Роман Протасевич, задержанный в Белоруссии после экстренной посадки в Минске самолета Ryanair, заявил на пресс-конференции, что не помнит фамилии российского бизнесмена, причастного к финансированию Тelegram-канала NEXTA, который был признан в республике экстремистским.

«Я и сейчас не могу вспомнить ни фамилии, ни точное название компании», — сообщил один из основателей паблика.

По словам Протасевича, он уже рассказал обо всем, что помнил, и не понимает появляющихся предположений и называемых в качестве версий фамилий.

Напомним, что в интервью белорусскому государственному телеканалу ОНТ Протасевич утверждал, что финансированием NEXTA занимается российская компания, «связанная с Уралом и горной добычей», а владеет ей некий крупный олигарх — «конкурент российского предпринимателя Михаила Гуцериева».

После этого глава компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин выступил с опровержением заявлений белорусского оппозиционера о том, что «Уралхим» якобы финансировал его Telegram-канал NEXTA.

Началась же пресс-конференция с просьбы журналистки прокомментировать информацию телеграм-каналов о том, что его «в СИЗО его избивал Александр Лукашенко». «Вы начали разговор с шутки, тут даже комментировать нечего не буду, это просто смешно», — ответил Протасевич.

Как сообщал «Ридус», 23 мая самолет Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании воздушного судна. В результате были задержаны находившиеся на борту Роман Протасевич и его девушка, гражданка России Софья Сапега.

Россиянку обвиняют в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревают в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

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