Протасевич назвал причастных к координации протестов в Белоруссии

Один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич дал интервью программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ.

Для начала он признал свою вину в организации и подготовке несанкционированных акций.

«Призывы, которые я опубликовал, поспособствовали тому, что на улицах начались беспорядки, и Минск три дня жил в состоянии хаоса», — сказал Протасевич

Он также назвал имя человека, который, по его мнению, устроил провокацию с самолетом. Это Даниил Богданович из окружения Светланы Тихановской, с которым у Протасевича были конфликтные отношения.

Кроме того, задержанный в аэропорту Минска журналист перечислил тех, кто входил в «главный координационный чат уличных протестов», руководивший «всей информационной войной»: Степан Путило, Рудик, Тадеуш Дичан, Франак Вечерко, Мотолько, Артеем Шрайбман, Пальчис, Дюшкевич, Богданович, Анастасия Рогатко, Виктория Пальчис и Евгений Малаховский.

Протасевич назвал и один из источников финансирования оппозиции. По его словам, «Белорусскому дому» в Варшаве польское правительство выделило напрямую 50 миллионов злотых. Он добавил, что за штабами белорусской оппозиции стоят иностранные спецслужбы, а также указал на то, что финансирование экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской идет из средств литовских налогоплательщиков и заинтересованных бизнесменов.

Оппозиционер также подтвердил свое участие в боевых действиях в Донбассе в составе неонацистского батальона «Азов» и назвал это самой главной ошибкой в своей жизни.

Как писал ранее «Ридус», родители Романа Протасевича собираются подать в суд на белорусские государственный телеканалы, называющие их сына террористом. Отец оппозиционера Дмитрий Протасевич уверен, что против его сына в Белоруссии развернута широкая кампания по дезинформации. Он рассказал, что в эфире государственных телеканалов Романа называют «экстремистом, террористом, обзывают его по-всякому».

Напомним, Протасевича и его подругу, гражданку РФ Софию Сапегу задержали 23 мая в Минске после того, как самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку из-за сообщения о минировании. Бомбу на борту не нашли.



В Европе и США инцидент с самолетом Ryanair назвали «воздушным пиратством». Ряд европейских стран закрыли свое воздушное пространство для белорусских самолетов, а авиаперевозчики, включая Air France и Lufthansa, начали выполнять полеты в обход Белоруссии.

