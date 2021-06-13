Парень на электросамокате нанес тяжелые травмы пенсионеру в Уфе
- 13 июня 2021, 22:07
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Уфе 84-летний пенсионер получил тяжелые травмы в результате наезда на него молодого человека на электросамокате.
С заявлением в полицию обратился сын пострадавшего.
В настоящее время проводится проверка и устанавливаются личности людей, которые причинили телесные повреждения пожилому человеку.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Правоохранители уточнили, что инцидент произошел вечером 12 июня. Один из двух парней, ехавших на электросамокатах, на скорости столкнулся с пожилым жителем Уфы.
По данным Telegram-канала Readovka, молодой уфимец сбил на электросамокате 84-летнего Роберта Галиакберова. При этом парень не помог старику подняться, а скрылся с места происшествия.
В результате пожилой мужчина серьезно пострадал: у него диагностирован перелом бедра. Теперь ему предстоит операция с установкой металлоконструкции. Пенсионеру также придется провести три ближайших месяца в лежачем положении.
В региональном МВД сообщили, что с начала года в Уфе как минимум семь человек пострадали в результате инцидентов с электросамокатами. Зачастую причинами таких происшествий становятся внезапный выезд на самокате на проезжую часть или движение по ней.
Ранее «Ридус» писал о том, что мэр Кисловодска Александр Курбатов, оказавшийся в больнице после падения с электросамоката, впал в кому.
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