Парень на электросамокате нанес тяжелые травмы пенсионеру в Уфе

В Уфе 84-летний пенсионер получил тяжелые травмы в результате наезда на него молодого человека на электросамокате.

С заявлением в полицию обратился сын пострадавшего.

В настоящее время проводится проверка и устанавливаются личности людей, которые причинили телесные повреждения пожилому человеку.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Правоохранители уточнили, что инцидент произошел вечером 12 июня. Один из двух парней, ехавших на электросамокатах, на скорости столкнулся с пожилым жителем Уфы.

По данным Telegram-канала Readovka, молодой уфимец сбил на электросамокате 84-летнего Роберта Галиакберова. При этом парень не помог старику подняться, а скрылся с места происшествия.

В результате пожилой мужчина серьезно пострадал: у него диагностирован перелом бедра. Теперь ему предстоит операция с установкой металлоконструкции. Пенсионеру также придется провести три ближайших месяца в лежачем положении.

В региональном МВД сообщили, что с начала года в Уфе как минимум семь человек пострадали в результате инцидентов с электросамокатами. Зачастую причинами таких происшествий становятся внезапный выезд на самокате на проезжую часть или движение по ней.

Ранее «Ридус» писал о том, что мэр Кисловодска Александр Курбатов, оказавшийся в больнице после падения с электросамоката, впал в кому.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге приостановили обслуживание клиентов популярные сервисы краткосрочной аренды электросамокатов Whoosh, Urent и Molnia. Приложения Urent и Molnia не находят на карте самокатов, доступных для аренды, а Whoosh показывает уведомление о приостановке работы сервиса.

До этого стало известно о решении Минтранса внести в обновленные Правила дорожного движения пункт, приравнивающий людей на роликах и самокатах без двигателей к пешеходам. Чиновники решили, что отдельные правила движения будут приниматься только для самокатов, оснащенных двигателем.