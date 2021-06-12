Упавший с электросамоката мэр Кисловодска впал в кому

Мэр Кисловодска Александр Курбатов, оказавшийся в больнице после падения с электросамоката, впал в кому.

Ему уже сделали операцию, и сейчас он находится в реанимации.

«Курбатову направят врачей из Москвы. Его состояние оценивается как крайне тяжелое», — сообщил источник «РЕН ТВ», знакомый с ситуацией.

По имеющейся на данный момент информации, мэр пока не нуждается в транспортировке в столицу, но такое решение все же может быть принято.

Ранее стало известно, что 51-летний Курбатов не справился с управлением электросамокатом и упал, получив в результате серьезные травмы головы. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Александр Курбатов/Место происшествия © t. me/ENews112

Как рассказал источник ФАН, инцидент, произошедший с главой Кисловодска, не рассматривается как ДТП. Согласно действующему законодательству, передвигавшийся на электросамокате Курбатов юридически является пешеходом. Дело в том, что самокат не относится к транспортным средствам, пояснил собеседник издания.

В настоящее время в территориальном отделе следственного управления СКР по Ставропольскому краю проводится проверка по факту падения мэра Кисловодска.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге приостановили обслуживание клиентов популярные сервисы краткосрочной аренды электросамокатов Whoosh, Urent и Molnia. Приложения Urent и Molnia не находят на карте самокатов, доступных для аренды, а Whoosh показывает уведомление о приостановке работы сервиса.



До этого стало известно о решении Минтранса внести в обновленные Правила дорожного движения пункт, приравнивающий людей на роликах и самокатах без двигателей к пешеходам. Чиновники решили, что отдельные правила движения будут приниматься только для самокатов, оснащенных двигателем.

